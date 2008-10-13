Виталий Кличко установил рекорд

Прямая телевизионная трансляция поединка Виталия Кличко и Сэмюэла Питера установила рекорд в украинском телепространстве. Поединок за звание чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Виталием Кличко и Сэмом Питером, транслировавшийся на Интере, согласно данным ТВ-панели GfK Ukraine, посмотрело более 2 млн телезрителей. Этот показатель является абсолютным рекордом украинского телевидения для такого позднего времени - бой проходил в ночь с субботы на воскресенье, 12 октября. По аудитории 18+ рейтинг трансляции составил 13,4%, доля - 62,55% По аудитории 50+ (города Украины с населением свыше 50 тыс. жителей - ред.). Рейтинг по панели вся Украина составил 12,32% с долей в 60,39%, сообщили uaSport в пресс-службе телеканала Интер. Бой, проходивший в немецкой столице, завершился сверхуверенной победой украинского боксера Виталия Кличко. В ходе боя Кличко полностью контролировал ситуацию в ринге, расстреливая оппонента разнообразными ударами и комбинациями. Питер, в свою очередь, не смог противопоставить напору украинского супертяжа ничего, кроме невероятной выносливости. Таким образом, братья Кличко практически монополизировали чемпионские титулы в супертяжелом дивизионе - в распоряжении семьи Кличко ныне находятся пояса WBC, IBF и WBO.