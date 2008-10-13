Автогонки. Украинская команда досрочно стала чемпионом в Нюрбургринге

Украинская команда Racing Team Ukraine за два тура до финиша досрочно оформила чемпионство в классе SP2 в марафонских гонках в Нюрбургринге. В минувший уик-энд Racing Team Ukraine в составе Андрея Круглика и Алексея Мочанова на автомобиле Ford Fiesta ST под номером 393 одержали шестую победу подряд в своем классе, сообщает uaSport со ссылкой на пресс-службу Racing Team Ukraine TLM. Таким образом, Мочанов и Круглик досрочно, за два этапа до финиша, стали чемпионами в классе SP2 (спортивные легковые автомобили с объемом двигателя до 1,6 л) на 24 часах Нюрбургринга Кроме того, по сумме всех семи состоявшихся гонок украинский дуэт продолжает лидировать в абсолютном зачете серии. Победители абсолюта определятся в гонках, которые пройдут 25 октября и 9 ноября.