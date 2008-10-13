Во Владимире похоронили знаменитого советского спортсмена

Погибший на прошлой неделе олимпийский чемпион, тренер молодежной сборной России по лыжам 44-летний Алексей Прокуроров похоронен в понедельник на аллее Почета владимирского кладбища Высоково. Проститься с ним пришли тысячи жителей Владимира и области, Москвы и других соседних городов,сообщает ИТАР-ТАСС. Алексей Прокуроров завоевал звание чемпиона мира и олимпийского чемпиона на самой трудной лыжной дистанции – 30 км, он был знаменосцем сборной СССР, а затем на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити нес флаг сборной России. Трагедия произошла утром 10 октября, когда в районе городского вокзала знаменитого спортсмена сбил на обочине пьяный водитель. Расследование уголовного дела проводит специализированный следственный отдел по расследованию ДТП при УВД по Владимирской области