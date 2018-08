Ученые доказали: У хороших бегунов должны быть маленькие щиколотки

Ученые выяснили, что чем меньше расстояние от лодыжек до ахиллова сухожилия, тем лучше человек бегает на большие расстояния. Об этом говорится в статье, опубликованной голландскими исследователями в журнале The Journal of Experimental Biology, сообщает «РИА«Новости». Ученые из университета Амстердама разработали математическую модель, описывающую движение человеческой стопы во время бега. Выяснилось, что эффективность бега в значительной степени зависит от ширины щиколоток – расстояния между ахилловым сухожилием и лодыжками. По словам ученых, во время бега при постановке стопы на землю ахиллово сухожилие сжимается и запасает энергию, а затем разжимается и толкает тело вперед. Расчеты показали, что при этом энергия расходуется наиболее эффективно, если щиколотки узкие. Для проверки расчетов ученые провели тесты на профессиональных бегунах. Выяснилось, что чем короче указанные расстояния в стопе, тем меньше потребляет спортсмен кислорода во время бега, что свидетельствует о более эффективном потреблении энергии. «Если бы я делал ставки на бегунов, то сначала бы измерил их стопы», – говорит ведущий автор исследования Мелани Шольц из университета Амстердама, слова которой приводятся на сайте журнала New Scientist.