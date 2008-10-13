Хоккей. Завтра стартует 3-й тур чемпионата Украины

Завтра, 14 октября, начинается 3-й тур чемпионата Украины по хоккею. Старт сезона вышел для обоих коллективов не слишком удачным: действующий чемпион неожиданно утратил два очка в противостоянии с «Компаньоном», а чемпион Украины 2007 года вообще потерпел три поражения. Добавляет интриги в противостоянии вероятное участие в поединке Дениса Симонова, который не без скандала летом сменил «АТЕК» на «Сокол». Напомним, что после 2-го тура «АТЕК» пребывает на четвертой ступени (3 очка после четырех матчей), а «Сокол» - на второй (4 очка после двух матчей). Расписание игр 14 октября 11.45 «Сокол» - «АТЕК» 15 октября 12.00 «Сокол» - «АТЕК» Матчи пройдут на СК «Авангард» (г. Киев, ул. Мельникова-46), сообщает «СПОРТглавреду» пресс-служба федерации хоккея Украины.