Косогов: В российском футболе договорные матчи – явление распространенное

Главный тренер выступающего во втором дивизионе чемпионата России по футболу клуба "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) Владимир Косогов обвинил руководство двух клубов премьер-лиги в организации ряда договорных матчей. В интервью интернет-изданию СПОРТ СЕГОДНЯ Косогов заявил, что томская "Томь" для выхода в премьер-лигу "купила 16 игр". Также Косогов обвинил в договорных матчах грозненский "Терек". По словам Косогова "Терек" и "Томь" участвовали в договорных матчах в 2004 году. По итогам сезона-2004 оба клуба вышли из первого дивизиона в премьер-лигу. Тренер заявил, что в российском футболе договорные матчи являются распространенным явлением. Косогов, в частности, упомянул игру грозненского "Терека" с тульским "Арсеналом" в первом дивизионе в 2004 году. По словам наставника, который тогда работал в "Арсенале", представители "Терека" предлагали "сдать" игру за 60 тысяч долларов, а в ответ на отказ сообщили, что отдадут деньги судьям. Матч завершился победой грозненцев со счетом 2:0. После игры с "Арсеналом" "Терек" обеспечил себе выход в премьер-лигу. Косогов уточнил, что не имеет никаких доказательств и предложил "Томи" и "Тереку" подать на него в суд. Бывший генеральный директор клуба "Терек" Лом-Али Ибрагимов назвал обвинения Косогова "бредом". Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Борис Стукалов, ныне работающий с молодежной сборной России, сказал, что никогда не имел отношения к договорным матчам. По словам Стукалова, представители "Терека" не предлагали ему "сдать" игру.