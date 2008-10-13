Виейра: Не знаю, когда смогу вернуться на поле

Полузащитник сборной Франции и «Интера» Патрик Виейра прокомментировал ситуацию со своей травмой и отметил, что не знает, когда будет готов к выходу на поле. «Не понимаю, что со мной произошло. Последние несколько недель я чувствовал себя в полном порядке. Мог спокойно бить по мячу обеими ногами, да и в игре никаких проблем не было. Сложно сказать, когда я смогу вернуться на поле», – цитирует Виейра СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на AP. Напомним, что футболист повредил мышцы голеностопа на разминке перед отборочным матчем чемпионата мира-2010 против Румынии (2:2).