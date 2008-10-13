Валуев: Я готов к встрече с Виталием Кличко

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал заявление братьев Кличко о том, что они хотят собрать все пояса в супертяжелом весе. «Я готов к встрече с Виталием после того, как проведу в декабре обязательную защиту своего титула. Это будет трудный, но интересный бой», – цитирует Валуева СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на BoxingScene.com. Напомним, что вчера со-промоутер Валуева Дон Кинг заявил, что хотел бы организовать поединок между Николаем и Виталием Кличко в России.