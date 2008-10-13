Травмированные динамовцы идут на поправку

Проходит курс восстановления динамовец Милош Нинкович. На прошлой неделе полузащитник впервые был вызван в сборную Сербии, но из-за проблем с приводящей мышцей помочь команде не смог, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)». - Несмотря на то, что я не играл за свою сборную, в Сербию я все-таки поехал. Там местные врачи провели обследование, сделали снимок. Посоветовали отдохнуть, а если продолжу играть, состояние может ухудшиться. Теперь на протяжении 10-ти дней лучше воздержаться от нагрузок. Динамовские врачи говорят то же самое. Что касается матча с «Зарей», мне не рекомендуется принимать в нем участие. Но здесь все зависит от меня. Если боль пройдет, сыграть смогу. А если возникнут проблемы, лучше пропущу один матч, чтобы потом играть в полную силу. Решение будет принято ближе к матчу. После поединка «Фенербахче» - «Динамо» защитник киевлян Бадр Эль Каддури смог покинуть поле стадиона «Шюкру Сарачоглу» лишь с помощью обслуживающего персонала. В середине второго тайма турецкий футболист Казим Казим пытался отобрать у Бадра мяч, сильно ударив его по голеностопу. Из-за травмы марокканец пропустил игру чемпионата Украины против ФК «Харьков». Сейчас здоровье динамовца идет на поправку. - Уже все нормально, в воскресенье и понедельник утром тренировался в общей группе. Во время матчей сборных ездил в Марокко, но не играть за национальную команду, а на консультацию у врача. В клинике провели обследование и сказали, что нет ничего страшного. Конечно, сразу после удара по ноге боялся, что это может быть что-то серьезное. Мне было очень плохо, нога болела ужасно, но на следующий день стало лучше. Сейчас все прошло, хотя ступать не нее еще неудобно. Думаю, смогу сыграть уже в следующем матче с «Зарей», если тренер доверит место на поля.