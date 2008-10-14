Скончался российский хоккеист во время матча

В понедельник в 22.55 по московскому времени в одной из больниц подмосковного Чехова умер нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» (Омск) 19-летний Алексей Черепанов. Диагноз – остановка сердца, сообщает «Весь спорт». Трагедия случилось на 18-й минуте третьего, заключительного периода матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» (Чехов) – «Авангард» (Омск) при счете 5:4. 19-летний Алексей Черепанов во время очередной смены столкнулся с игроком своей же команды, олимпийским чемпионом, легендарным чехом Яромиром Ягром и отправился на скамейку запасных. Там у него неожиданно остановилось сердце. Для спасения Черепанова сразу был задействован весь арсенал средств, имевшихся в распоряжении медицинской службы «Витязя» – в том числе, реомобили. Черепанова экстренно доставили в одну из больниц Чехова. Врачи пытались спасти его в течение часа. За это время клинику посетили все первые лица города, в том числе глава района Анатолий Чибесков. Команда «Авангард» в полном составе отправилась в церковь. Не помогло… В 22.55 по московскому времени врачи констатировали смерть Алексея Черепанова.