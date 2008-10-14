Лев: После матча с Россией не можем проиграть «Уэльсу»

Мы посмотрели в понедельник нашу встречу со сборной России, чтобы сделать по ней выводы и не оставаться больше запертыми на своей половине поля весь второй тайм, - рассказал немецкий специалист, слова которого приводит AFP. - Мы хотим снова набрать три очка в этом матче. Было бы неправильно вырвать три очка у России, но после этого проиграть Уэльсу. Нам нужны все 6 очков, а для этого нужно в среду сыграть с полной концентрацией». Лев ожидает, что команда Уэльса, выигравшая в минувшие выходные дома у Лихтенштейна со счетом 2:0, сыграет с немцами в «закрытый» футбол, сообщает «РИА«Новости». «Уэльс играет совсем не так, как россияне, - считает он. - Это типично британская сборная: физически крепкая и играющая от обороны». Немецкий тренер ждет, что против его подопечных сборная Уэльса сыграет с одним нападающим. Перед игрой с Уэльсом в составе сборной Германии не все ладно. К конфликту с форвардом Кевином Кураньи, который покинул команду, добавилась травма Михаэля Баллака. Полузащитник «Челси» в понедельник пропустил тренировку команды из-за повреждения икроножной мышцы, полученной в субботней встрече с россиянами.