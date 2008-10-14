Бент: Мы можем работать с Павлюченко

Нападающий «Тоттенхэма» Дарен Бент уверен, что несмотря на все неудачи, у него получится создать успешный атакующий дуэт с летним приобретением Романом Павлюченко. Пока что «шпоры» до сих пор находятся на дне турнирной таблицы, и помощник тренера Густаво Пойет заявил, что футболисты не могут играть вместе. Но Бент утверждает, что ассистент совсем не то имел в виду, сообщает «Спорт.com.ua». «Пойет не это имел в виду, он хотел сказать, что если мы с Павлюченко будем работать на тренировках, все получится, - объяснил Берт Setanta. – Если честно, я думаю, это только вопрос времени, нам нужно лучше узнать друг друга. Я не стал бы говорить, что у нас не получается играть вместе, я бы сказал, что как только мы сможем работать вместе, все наладится. Я уверен, что «шпоры» скоро вернутся на правильный путь, я в этом не сомневаюсь. Нам нужен только один положительный результат, чтобы все пошло, как надо».