Костицыны принесли победу «Монреалю»

14 октября 2008, 09:02

В регулярном чемпионате NHL «Монреаль» добился победы в гостевом матче с «Филадельфией» По два результативных балла записали на свой счет игроки «канадиенс»: братья Андрей (1+1) и Сергей (0+2) Костицыны, а также Андрей Марков (0+2). Нападающий «Вашингтона» Александр Семин оформил дубль в поединке с «Филадельфией», а форвард «Баффало» Максим Афиногенов (0+2) поучаствовал в разгроме, который его команда учинила «Айлендерс». Во встрече «Торонто» - «Сент-Луис» Николай Антропов дважды помог партнерам отличиться, а Николай Кулемин и Алексей Поникаровский сами отметились точными бросками, сообщает «Советский спорт». NHL Регулярный чемпионат «Торонто» - «Сент-Луис» - 4:5 Б (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Каберле (Антропов), 3:22. Кулемин (Антропов), 14:06. Поникаровский, 16:10. Хагман, 34:00 – Бойес, 20:33. Берглунд, 24:47 (бол). Ткачук, 25:35 (бол). Кария, 44:21. Бойес (Победный буллит). Вратари: Тоскала – Легаси. «Айлендерс» - «Баффало» - 1:7 (0:1, 0:4, 1:2) Голы: Хантер, 45:21 – Хехт (Афиногенов), 10:05 (бол). Мэйр (Афиногенов), 22:21. Ванек, 27:00 (мен). Поминвилль, 28:39. Ванек, 30:32 (бол). Коталик, 40:58 (бол). Макартур, 49:12. Вратари: Макдональд – Лалим. «Рейнджерс» - «Нью-Джерси» - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Дубински (Жердев), 13:30. Ворос, 26:37 (бол). Ворос, 41:39 (бол). Кэллахэн 59:02 (пв) – Мэдден, 38:12. Вратари: Лундквист – Бродер. «Филадельфия» - «Монреаль» - 3:5 (0:0, 2:1, 1:4) Голы: Картер, 22:46. Ричардс, 24:15 (бол). Ганье, 54:44 (бол) – А. Костицын (Марков), 20:54. Хамрлик (Ковалев, А. Костицын), 41:18. Комисарек (С. Костицын), 42:02. Ланг (С. Костицын), 53:40. Бегин (Марков), 59:25 (пв). Вратари: Бирон – Прайс. Нападающий «Монреаля» Андрей Костицын признан первой звездой матча. «Вашингтон» - «Ванкувер» - 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Голы: Семин, 2:54. Грин, 16:11 (бол). Юрчина, 24:17. Семин (Федоров), 25:23. Нюландер, 36:36 (бол, бул) – Эдлер, 4:02 (бол). Вратари: Джонсон – Люонго. Нападающий «Вашингтона» Александр Семин признан первой звездой матча, а его партнер по линии атаки «столичных» Сергей Федоров стал третьей звездой. «Каролина» - «Детройт» - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Корво, 20:57 – Лидстрем (Дацюк), 6:55 (бол). Холмстрем, 25:04. Зеттерберг, 59:44 (пв). Вратари: Уорд – Конклин. «Чикаго» - «Нэшвилл» - 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Гавлат, 6:14 (бол). Шарп, 20:29 – Уэбер, 9:29 (бол). Клейн, 12:49. Певерли (победный буллит). Вратари: Юэ – Эллис.

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