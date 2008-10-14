Кравец: Никто не хотел уступать

Сложно сказать, насколько удался нашей молодежке поединок против голландцев, но, учитывая то обстоятельство, что данный матч был действительно первым в подготовке к квалификации Евро-2011, стоит, наверное, рассматривать результат и саму игру в позитивном плане. О перипетиях спарринга "Болельщику" рассказал атакующий полузащитник "сине-желтых" Артем Кравец, информирует Террикон. – Конечно, мы ожидали, что будет тяжело. Думаю, мы неплохо сыграли. Особенно учитывая то обстоятельство, что, в принципе, мы впервые собрались таким составом. Хотели победить дома, но, увы, не получилось. В общем, идеальной сыгранности пока нет. – Оно-то так, но, к примеру, даже в атаке ощущалась нехватка взаимопонимания, а ведь ты еще раньше в "Динамо" играл с Владимиром Лысенко, но и между вами не прослеживалась хорошая сыгранность. – Не соглашусь, что мы с Володей плохо друг друга понимали. Просто голландцы играли хорошо, в некоторых моментах не хватало последнего паса. Кстати, в первом тайме Лысенко вышел один на один, но не сумел забить, а если бы поразил ворота, то о нашей сыгранности и вопросов не возникало бы. – Оппонента перед матчем детально изучали или поверхностно? – Поскольку это был спарринг, то сопернику не уделяли много внимания, досконально "косточки не перемывали". Но и без этого мы знали, что сборная Нидерландов очень сильная, и обыграть ее будет непросто. – А как тебе игралось на позиции не чистого форварда, а в средней линии? По сути, ты был правым полузащитником. – Я скорее был атакующим полузащитником. Не скажу, что было очень непривычно, ведь ранее, пусть и нечасто, я тоже действовал не на острие. Если тренер видит меня на этой позиции, то я не против. – Чем можно объяснить определенную нервозность? Не раз и не два дело доходило до словесных выяснений отношений… – Сложно сказать… Просто никто не хотел уступать. – Несмотря на то, что игру судил украинский арбитр, у вас все же было к нему немало претензий… – Ну, в некоторых моментах голландцы нас придерживали, а арбитр молчал. Ну если давал играть, то что тут скажешь… Хотя, в принципе, в таком ключе он судил и в другую сторону, посему особых претензий выдвигать нет смысла…