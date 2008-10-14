Срна не сыграет с Андоррой в хоккей

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич считает, что в предстоящем матче на загребском "Максимире" с командой Андорры тактика матча будет заимствована из зимней игры – хоккея, сообщает Террикон. - Они будут играть на своей половине поля, практически в своей зоне - штрафной, как это происходит в хоккее, и постараются максимально сбивать темп. Фолы, падения и мелкие провокации - мы должны знать, как реагировать на такие действия соперника, - считает Билич. - Рецепт игры в таких условиях - это разнообразная и комбинационная игра. Футболисты не должны думать об имени соперника и должны максимально серьезно к ней отнестись. Не надо пытаться играть по хоккейной системе, когда все футболисты будут в пределах 20-метровой зоны. Необходимо максимально "растянуть" оборону, чтобы возникали свободные зоны. Поединок с андоррцами пропустит полузащитник "Шахтера" Дарио Срна из-за перебора желтых карточек, а Нико Ковач срочно отбыл в Зальцбург по вызову клуба, остальные хорватские футболисты готовы. - Возможны небольшие изменения, но как и два года назад, мы относимся к матчу с максимальной серьезностью, хотя и повторяю, что это будет игра с односторонним движением. Мы помним, какие проблемы были у англичан и русских, которые уходили на перерыв при счете 0:0, - вспомнил Билич предыдущий отборочный турнир. - Что касается состава, то есть вопросы по двум-трем позициям. Есть выбор в линии атаки, хотя, скорее всего, выйдут Класнич и Петрич.