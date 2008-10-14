«Ливерпуль» не отказывается от строительства нового стадиона

"Ливерпуль" опроверг спекуляции о том, что отказался от строительства нового стадиона и вместо этого решил расширить "Энфилд Роуд". Боссы "Ливерпуля" признали, что глобальный финансовый кризис откладывает на некоторое время планы строительства нового стадиона в "Стэнли Парк". Эта информация сразу инициировала слухи о том, что английский гранд отказался от этого проекта. Американские владельцы говорят, что пытаются найти средства для финансирования строительства нового стадиона, сообщает Террикон. - Никто в клубе не говорил об увеличении "Энфилда". Мы решили оставить навсегда стадион в том виде, каком он есть сейчас. Глобальный кризис всего-лишь на время отдаляет наши планы, но их не меняет. Мы не отказываемся от намерении построить новый стадион, - обещает руководство мерсисайдского клуба. Как планировалось год назад, новая арена будет вмещать 80 тысяч зрителей и "красные" должны были сменить стадион уже в 2009 году.