КХЛ. Результаты всех матчей

Витязь – Авангард – 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) 0:1 – 06.29 Черепанов (Курьянов, Рязанцев) 1:1 – 15.10 Карпов (Сергеев, Уолсер) 2:1 – 26.49 Носов (Колесников, Радулов), ГБ 3:1 – 29.34 Носов (Радулов, Бойченко) 3:2 – 38.36 Ягр (Роса) 3:3 – 41.04 Ягр (Бондарев), ГБ 4:3 – 41.42 Хацей (Спайло) 5:3 – 44.13 Сергеев (Спайло), ГБ 5:4 – 49.38 Курьянов (Попов, Белов), ГБ Вратари: Волков – Фомичев. Динамо – СКА – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) 0:1 – 10.50 Горовиков 1:1 – 36.21 Емелеев (Касянчук) 2:1 – 49.41 Ландри (Вейнхандль, Чаянек) 3:1 – 55.45 Непряев 4:1 – 56.23 Шитиков (Касянчук, Денисов), ГБ Вратари: Малков – Эш. Динамо Минск – Северсталь – 3:7 (0:3, 2:1, 1:3) 0:1 – 08.31 Бардин (Страка, Трубачев), ГБ 0:2 – 12.40 Надь (Соин, Кагайкин) 0:3 – 13.59 Поперечный (Зевахин) 1:3 – 25.14 Михалев (Клаймер), ГБ 1:4 – 28.43 Трунев (Пискунов, Щипачев) 2:4 – 37.19 Чуприс (Плэтт) 2:5 – 50.13 Зевахин (Поперечный, Куклев) 2:6 – 52.17 Губин (Соин, Канарский), ГБ 2:7 – 55.58 Якубов (Зевахин, Поперечный), ГБ 3:7 – 57.44 Плэтт (Заделенов, Клаймер) Вратари: Чиодо – Станя. Динамо Рига – Локомотив – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) 0:1 – 08.10 Яшин (Васильев) 0:2 – 10.52 Иргл (Вашичек) 0:3 – 18.54 Кудашов (Михнов, Вашичек), ГБ 1:3 – 23.59 Госса (Эллисон), ГБ 2:3 – 49.39 Госса (Эллисон) Вратари: Наумов (20.00 Сперрле) – Гелашвили.