НБА. Выставочных матчей

Торонто – Филадельфия – 79:85 (24:20, 17:19, 19:21, 19:25) ТОРОНТО: Паркер (10), Кальдерон (9), О’Нил (9 + 6 подборов), Мун (7 + 10 подборов), Бош (4) – старт; Капоно (14), Барньяни (10), Хамфри (4), Адамс (-). ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Янг (17), Игуадала (13 + 5 передач), Брэнд (10 + 9 подборов), Миллер (6 + 5 передач), Даламберт (- + 7 подборов) – старт; Спейтс (12), Л. Уильямс (10), Грин (7), Эванс (6), Раш (4), Рэтлифф (-), Айви (-). Нью-Джерси – Майами – 94:92 (30:16, 20:31, 12:18, 32:27) НЬЮ-ДЖЕРСИ: Картер (19), И Цзяньлянь (17), Харрис (14), Лопез (8), Хасселл (6) – старт; Агер (9), Свифт (7), Симмонз (6), Дуглас-Робертс (5), Андресон (2), Хамильтон (1), Гилл (-) МАЙАМИ: Бэнкс (19), Уэйд (18 + 7 передач), Мэрион (11), Блаунт (7), Хаслем (4) – старт; Бизли (12), Чалмерс (8), Диара (8), Энтони (3), Кук (2), Пэджетт (-). Портленд – Юта – 80:93 (18:19, 20:16, 21:34, 21:24) ПОРТЛЕНД: Л. Джексон (6 + 7 подборов), Родригес (9 + 8 передач + 5 перехватов), Рэндолф (8), Аутло (14), Оден (6) – старт; Батум (16 + 3 блок-шота), Бэйлесс (8), Пжибилла (7), Диогу (6 + 3 блок-шота), Татум (0), Хилл (0). ЮТА: Д.Уильямс (9 + 7 передач), Брюэр (4), Майлз (4), Бузер (12 + 8 подборов), Окур (11) – старт; Миллсэп (8 + 7 подборов + 4 перехвата), Кириленко (15 + 3 подбора + 5 передач + 1 перехват + 2 блок-шота за 24:31), Фесенко (10 + 10 подборов), Корвер (14), Найт (4), Куфос (0), Макнамара (2), Элмонд (0). Лейкерс – Сакраменто – 94:89 (28:27, 19:22, 24:16, 23:24) ЛЕЙКЕРС: Брайант (9), Фишер (8), Газоль (12), Радманович (9 + 7 подборов), Э.Байнэм (9 + 3 блок-шота) – старт; Одом (4 + 9 подборов), Фармар (8), Ариза (8), Пауэлл (8), Кроуфорд (6), Карл (5), Хелс (2), Си Джей Гилес (2), Мбенга (2), Мим (2). САКРАМЕНТО: Удрих (6 + 8 передач), Мартин (7), Сэлмонз (11 + 3 перехвата), Мур (6), Б.Миллер (10) – старт; Томпсон (15 + 8 подборов), Ховс (6 + 10 подборов + 3 блок-шота), Браун (7), Гарсия (9), D. Greene (4), Уильямс (6), Доуби (2), Феликс (0), Б.Джонс (0).

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