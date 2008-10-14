У «Севильи» проблемы с составом

Матчи национальных сборных серьезно повлияли на благосостояние Севильи. Фредерик Кануте получил травму икры в субботнем матче против Чада, и после обследования в понедельник было установлено, что три недели малийский нападающий пропустит точно. Ивица Драгутинович в матче за сборную Сербии повредил бедро. Ему также на восстановление пойдет около трех недель, отмечает FOOTBALL.UA. После игры с Аргентиной ощутил боль в левом колене Хавьер Шевантон, которому еще предстоит пройти медобследование. А ведь это то самое колено, которое не дает ему спокойно играть на протяжении всей карьеры. Учитывая серьезную травму Аруны Коне, у Маноло Хименеса остался только один нападающий Луис Фабиано. И тот сейчас не тренируется, а проходит восстановительный период в Бразилии. Правда, к матчу следующего тура он должен вернуться. Частенько на позиции второго нападающего используется бразилец Ренато, но у него проблемы с глазом. Офтальмолог приписал ему покой в течение 24 часов. А дальше видно будет.