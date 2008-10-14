Адвокат на днях продлит контракт с «Зенитом»

Советник президента Зенита по трансферной политике Константин Сарсания сказал, что клуб близок к продлению контракта с главным тренером Диком Адвокатом, отмечает FOOTBALL.UA. "Не уверен, что решение Адвоката остаться в Зените зависит только от того, сохраним ли мы лидеров команды. Безусловно, Адвокат хотел бы сохранить основных футболистов, но решение продолжить работу в Петербурге зависит не от этого. Я практически не сомневаюсь в том, что Дик продолжит тренировать Зенит. В начале недели он возвращается из Голландии, и ориентировочно в среду-четверг будет объявлено о продлении контракта", - заявил Сарсания.