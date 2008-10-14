Виери скоро сыграет за «Аталанту»

Кристиан Виери готовится выйти на поле уже в матче восьмого тура Серии А против Милана. Напомним, что 35-летний нападающий этим летом вернулся в Бергамо, но еще не успел дебютировать за бергамасков в официальном матче из-за травмы, полученной в ходе предсезонной подготовки, сообщает FOOTBALL.UA. "Кристиан идет на поправку", - говорит спортдир Аталанты Карло Ости. "На следующей неделе он начнет тренироваться с общей группой, а там уже зависит от него, когда он сможет выйти на поле. Надеюсь, что это произойдет уже к матчу с Миланом".