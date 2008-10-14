Сиссе хочет остаться в «Сандерленде»

Французский нападающий Джибриль Сиссе намеревается помочь своей новой команде попасть в Кубок УЕФА. Напомним, что в конце лета Сиссе был сдан Марселем в аренду Сандерленду. Возвращение в Англию вышло для француза успешным - в пяти матчах за Черных котов он забил уже дважды, сообщает FOOTBALL.UA. "Я так рад, что снова играю в Англии! Главное - я снова выхожу на поле!", - говорит Сиссе. "Я здесь, чтобы забивать голы - я пытаюсь это делать всеми способами". "Честно говоря, мне плевать на мнение людей. Я верю в Сандерленд, я уверен, что мы можем выйти в Кубок УЕФА и сотворить историю! Эта команда, конечно, не так известна, как Ливерпуль, Челси или Арсенал, но я хочу играть в ней и помочь подняться на вершину".