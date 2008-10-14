Шустер провоцирует «Вилью»

Давид Вилья не скрывал своего удивления после высказываний, которые позволил себе главный тренер мадридского Реала Бернд Шустер относительно летних дел на трансферном рынке. Также досталось и Санти Касорле. Суть комментариев в том, что тренер сливочных обвинил Давида и Санти в отсутствии честолюбия и амбиций, что воплотилось в отказ переходить в стан мадридцев: "Меня очень удивляет полное отсутствие честолюбия, которое проявили Вилья и Касорла. Их отказ переходить к нам меня просто поразил", информирует FOOTBALL.UA. Вилья узнал о высказываниях Шустера лишь утром. Однако Давид не стал отвечать в подобном духе на провокации немецкого специалиста: "Без комментариев. Я не хочу ничего говорить по этому поводу". Вилья озвучил свою позицию с улыбкой на лице, не особо удивившись. По всему видимому, Давид не желал омрачать настроение после победы в Таллинне, где валенсиец забил победный гол. В общем зачёте бомбардиров сборной Испании Давид сравнялся с Хулио Салинаса, забив 22 гол в ворота сборной Эстонии. В целом, стоит отметить, что Вилья изначально с благоразумием относился ко всем слухам, регулярно связывающим нападающего Валенсии и мадридский Реал. Теперь же Давид очень красиво не опустился до полемики с Берндом Шустером, предпочтя не вспоминать о всех летних разговорах.