Беньо станет тренером

В ближайшее время один из опытнейших игроков Премьер-лиги, капитан Арсенала Юрий Беньо попробует свои силы в новом амплуа – тренера футбольного клуба высшей лиги. 34-летнему защитнику давно не нужно доказывать, чего он стоит на зеленом газоне – благодаря опыту и прекрасной физической форме Юрий даст фору многим молодым и перспективным игрокам, отмечает FOOTBALL.UA. Склонность тактичного, уравновешенного, но бескомпромиссного в игре Юрия к тренерской работе ни для кого в Арсенале не была секретом. Не случайно именно его рукав украшала капитанская повязка - умение Юрия поддержать, помочь новичкам сыграться с командой, дать дельный совет молодым игрокам, контролировать ситуацию на поле, не осталось незамеченным наставником Канониров Александром Заваровым. Сам капитан комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом: - Юрий, ты давно думал о тренерской работе или это решение пришло спонтанно? - Конечно, я планировал рано или поздно перейти на тренерскую работу, но не подозревал, что это случится так рано. Мой контакт с Арсеналом был рассчитан еще на год и я планировал отыграть за Канониров как минимум до конца этого сезона. Неожиданное предложение попробовать свои силы в качестве тренера пришло в тот момент, когда я восстанавливался после травмы, полученной в матче с мариупольским Ильичевцем. Я благодарен руководству Арсенала и главному тренеру Александру Заварову за то, что они поддержали мое решение сменить род деятельности, поверили в мои перспективы на этом поприще. - Как на счет тренерской лицензии? - Играя, я не мог оформлять данный документ, так что теперь мне это предстоит. - Что пожелаешь болельщикам Арсенала? - Кстати, читатели официального сайта ФК Арсенал узнают о моем уходе из команды раньше моих коллег – с одноклубниками я попрощаюсь только завтра. Фанам же Арсенала я желаю все так же поддерживать команду, верить в нее, потому что вера ведет к победе. А главное – дождаться наконец-то своего стадиона!