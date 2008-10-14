Лидер Голден Стейт сурово наказан из-за мопеда

Президент Голден Стейт Роберт Роуэлл принял решение дисквалифицировать защитника Монту Эллиса на 30 матчей без выплаты гонорара, сообщает «Корреспондент». Причиной такого жесткого наказания стало нарушение условий контракта. Баскетболист, в межсезонье подписавший с калифорнийским клубом шестилетнее соглашение на сумму 66 млн долларов, получил тяжелую травму ноги, катаясь на мопеде, что, согласно контракта, баскетболисту запрещено. В результате лидер Голден Стейт Уорриорс выбыл из строя на три месяца. Теперь из-за дисквалификации он потеряет около 3 млн долларов. ранее вице-президент клуба по баскетбольным операциям Крис Маллин и главный тренер Дон Нельсон высказывались против штрафа либо дисквалификации. В прошлом сезоне 22-летний баскетболист, выбранный Уорриорс под общим 40-м номером во втором круге Драфта-2005, провел 81 игру, в среднем за матч набирая 20,2 очка и делая 5,0 подбора и 3,9 передачи (все три показателя стали лучшими в карьере игрока). Наивысшее индивидуальное достижение Монты Эллиса - награда Самому прогрессирующему игроку Лиги сезона 2006-2007.