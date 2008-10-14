Терри и Эшли Коул не сыграют в Минске

Ведущие защитники футбольной сборной Англии Джон Терри и Эшли Коул не смогут помочь своей команде в предстоящем матче отборочного цикла к ЧМ-2010 года против Беларуси, сообщает «Корреспондент». Причиной вынужденного пропуска являются травмы: Терри беспокоит давнишняя травма спины, а Эшли Коула - повреждение подколенного сухожилия. Эшли Коул получил травму в поединке против Казахстана (5:1), а его партнер по сборной и лондонскому Челси - Терри травмировался в поединке с румынским Клужем (Лига Чемпионов) Матч между сборными Беларуси и Англии пройдет 15 октября в Минске на стадионе Динамо. После трех матчей сборная Англии лидирует в 6-й европейской отборочной группе со 100-процентным результатом (9 очков). Второй идет команда Украины, в активе подопечных Алексея Михайличенко - 7 баллов. На счету белорусов - 3. Сборная Англии будет следующим соперником сборной Украины - игра состоится 1апреля 2009 года на Уэмбли.