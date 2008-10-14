Валуев готов встретиться с братьями Кличко на ринге

Временный чемпион мира по версии WBA россиянин Николай Валуев прокомментировал заявление братьев Кличко о том, что они хотят собрать все пояса в супертяжелом дивизионе. "Я готов к встрече с Виталием после того, как проведу в декабре защиту своего титула. Это будет трудный, но интересный бой", - заявил Николай Валуев, передает«Корреспондент». Сразу после победы над Сэмюэлом Питером Виталий Кличко заявил о своих целях: "Было бы очень хорошо, если бы все четыре титула находились в руках одной семьи". Ранее со-промоутер Николая Валуева Дон Кинг заявил, что хотел бы организовать поединок между Николаем и Виталием Кличко в России. Для организации этого поединка одиозный промоутер планирует привлечь премьер-министра РФ Владимира Путина. После завоевания Виталием Кличко чемпионского пояса WBC в руках семьи Кличко оказалось три из четырех главных поясов дивизиона (титулами WBO и IBF владеет Кличко-младший). Последний из не принадлежащих братьям Кличко пояс WBA находится в данный момент принадлежит Николаю Валуеву, который в декабре проведет добровольную защиту своего титула (Руслан Чагаев также является обладателем этого пояса, но с приставкой - на больничном - ред.). Бой Виталий Кличко - Николай Валуев станет возможным, если украинец победит официального претендента - кубинца Хуана Карлоса Гомеса, встреча с которым должна произойти в течение ближайших 90 дней.