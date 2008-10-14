Беньо расторгнул контракт с «Арсеналом»

Контракт Юрия Беньо с «канонирами» был рассчитан до конца сезона. На днях футболист разорвал соглашение с «Арсеналом» и согласовал условия нового договора со «Львовом», в котором будет занимать должность ассистента главного тренера. - Руководство «Арсенала» с пониманием отнеслось к моей просьбе досрочно расторгнуть контракт, - сказал 34-летний Беньо «Спорт.com.ua» - Пожелал удачи и тренер Александр Заваров, который прямо сказал: «Обращайся, если понадобится помощь». Признаюсь, сам толком не осознал, какой поворот случился в моей карьере. Ведь еще совсем недавно выходил на поле в составе:«канониров». Но в матче с мариупольцами повредил спину, и не факт, что мне удалось бы в скором времени полностью восстановиться. И тут последовало предложение от Сергея Ковальца, с которым мы вместе выступали за «Карпаты» и запорожский «Металлург». Слишком долго я не раздумывал, поскольку прельщала работа в родном городе и в новом амплуа, в котором давно хотел попробовать свои силы. Не отпугивало ли то, что «Львов» находится среди аутсайдеров? Нет. Думаю, это временное явление.