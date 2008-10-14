Михнова дисквалифицировали на два матча

На прошедшем в понедельник вечером заседании, палата по рассмотрению дисциплинарных нарушений КХЛ вынесла решение о санкциях в отношении хоккеиста ярославского «Локомотива» Алексея Михнова, удаленного до конца матча в субботу в игре между московским «Динамо» и «Локомотивом» (2:0). Как сообщает «Газета.Ru», Наложенный на игрока во время матча большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут) заменен матч-штрафом (25 минут) за неправильную атаку соперника с нанесением травмы. В соответствии с п.3.7 статьи 158 главы 23 Регламента проведения чемпионата КХЛ Алексей Михнов подвергается обязательной дисквалификации на один матч и дополнительной дисквалификации на один матч.