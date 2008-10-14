Тренер сборной Финляндии по футболу поставил задачу на матч с Россией

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Стюарт Бакстер назвал ничейный результат задачей-минимум его команды в матче со сборной России, который состоится 15 октября в Москве на стадионе "Локомотив". Об этом пишет «Спорт Экспресс». По словам Бакстера, сборная России под руководством Гууса Хиддинка добилась значительного прогресса, и финны в предстоящем матче считаются аутсайдерами. Наставник добавил, что, несмотря на это, нельзя сказать, что у его подопечных пораженческое настроение. Бакстер назвал сильной стороной россиян высокую командную скорость. Кроме того, как отметил тренер финской сборной, российские футболисты хорошо технически оснащены и прекрасно владеют мячом. Бакстер подчеркнул важность игры с Россией с турнирной точки зрения. По словам тренера финнов, его команда будет играть в Москве на победу.