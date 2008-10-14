В Подмосковье избиты медики, оказывавшие помощь Черепанову

В подмосковном Чехове избита бригада медиков, которые оказывали помощь погибшему хоккеисту омского «Авангарда» Алексею Черепанову. По сообщению «Сити FM», во вторник утром неизвестные избили двух врачей и фельдшера бригады скорой. Установлено, что, несмотря на инструкции, на матче между чеховским «Витязем» и омским «Авангардом» отсутствовал реаномобиль. К моменту приезда медиков Черепанов был уже мертв. По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стала травма полученная во время игры. У игрока омского «Авангарда» остановилось сердце.