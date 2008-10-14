Дон Кинг обещает Льюису 43 миллиона за матч-реванш с Кличко

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британский таблоид Daily Star, известный промоутер Дон Кинг готов заплатить бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Ленноксу Льюису 25 миллионов фунтов стерлингов (около 43,66 миллиона долларов по текущему курсу), если он согласится вернуться на ринг для проведения матча-реванша против Виталия Кличко. Напомним, что Льюис, которому недавно исполнилось 43 года, после победы Виталия над Дэнни Вильямсом заявлял в интервью британским СМИ, что может вернуться на ринг, если получит за матч-реванш не менее 40 миллионов долларов. Однако все появлявшиеся в тот момент сообщения о том, что кто-то готов предложить ему такую сумму, как и сообщения о том, что у Льюиса (состояние которого по некоторым оценкам достигает 300 миллионов долларов) якобы возникли финансовые проблемы, впоследствии оказались недостоверными. Отметим, что для того чтобы выплатить подобный гонорар и не остаться в убытке, организаторам боя потребовалось бы продать около 2 миллионов платных трансляций, что практически нереально для поединка без участия американского боксера. Рекорд по продаже платных трансляций в настоящее время принадлежит поединку между Оскаром Де Ла Хойей (получившим за этот бой самый высокий в истории бокса гонорар — около 50 миллионов долларов) и Флойдом Мейвезером-младшим — 2,15 миллиона трансляций. Трансляцию поединка между Ленноксом Льюисом и Майком Тайсоном (каждый из боксеров получил за этот бой по 20 миллионов), на которую была установлена рекордная цена в 54,95 доллара, приобрели около 1,8 миллиона зрителей. Также следует заметить, что в настоящее время эксперты прогнозируют снижение в США спроса на приобретение платных трансляций спортивных событий из-за экономического кризиса.