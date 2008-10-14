Расследованием смерти Черепанова занимается прокуратура

Помимо органов внутренних дел, проверку по факту скоропостижной смерти нападающего омского "Авангарда" Алексея Черепанова намерено провести и следственное управление прокуратуры РФ по Московской области, сообщает «Советский спорт». - По предварительным данным, хоккеист страдал ишемической болезнью сердца, - приводит слова официального представителя подмосковной прокуратуры Юлии Жуковой "Интерфакс". - Соответствующие материалы будут истребованы из органов внутренних дел, и будет проведена проверка для выяснения, в частности, того, почему спортсмен с таким заболеванием выходил на лед.