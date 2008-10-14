Рахлин: Тренером Путина себя не считаю

Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации дзюдо России Анатолий Рахлин, который в эти дни находится в Баку на Кубке мира по дзюдо, в интервью признался, что звание «тренер Владимира Путина» накладывает на него дополнительную ответственность, отмечает «Советский спорт». - Приставка «тренер Владимира Путина» Вам больше помогает или мешает в работе? Скажем так, мобилизует. Но всегда говорю, что я просто тренер. Да, какие-то обязанности налагаются, но никакой гордыни не возникло. Я не считаю себя тренером Путина, я просто наставник.