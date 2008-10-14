Михнов дисквалифицирован

На прошедшем вчера вечером заседании палата по рассмотрению дисциплинарных нарушений КХЛ вынесла решение о санкциях в отношении хоккеиста ярославского «Локомотива» Алексея Михнова, удаленного до конца матча 11 октября в игре между московским «Динамо» и «Локомотивом», отмечает «Советский спорт». Наложенный на игрока во время матча большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут) заменен матч-штрафом (25 минут) за неправильную атаку соперника с нанесением травмы. В соответствии с Регламентом проведения чемпионата КХЛ Алексей Михнов подвергается обязательной дисквалификации на один матч и дополнительной дисквалификации на один матч.