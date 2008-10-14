«Авангард»: Похороны Черепанова состоятся в среду

Хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов, скончавшийся в понедельник, будет похоронен в Омске в среду. «Похороны состоятся, скорее всего, завтра. Этот вопрос обсуждается с его родителями. Сейчас команда вместе с телом Алексея возвращается в Омск, они приземлятся вечером», – сообщил «РИА«Новости» пресс-атташе омского клуба Аркадий Алексеев. Отвечая на вопрос, предпримет ли «Авангард» какие-либо шаги, чтобы найти виновных этой трагедии, Алексеев отметил, что «пока все мысли заняты организацией похорон». «Континентальная хоккейная лига собирается провести расследование, и мы, разумеется, не останемся в стороне», – добавил он. Форвард омского «Авангарда» Алексей Черепанов скончался поздно вечером в понедельник, 13 октября, в больнице подмосковного Чехова, куда был доставлен с матча своей команды против местного «Витязя».