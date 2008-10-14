Бэкхема обокрали его домработники

В Англии два домработника Дэвида Бэкхема были арестованы по подозрению в краже личных вещей знаменитого футболиста. Как сообщили во вторник местные СМИ, несколько вещей были украдены из дома Бекхема и его жены Виктории, находящемся в 50 км от Лондона. Как сообщает Reuters, по подозрению в совершении кражи арестованы 56-летняя женщина и 55-летний мужчина, работавшие в доме. Украденные вещи были выставлены на продажу на интернете-аукционе. Среди них кроссовки футболиста, спортивная форма и личная одежда.