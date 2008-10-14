Слепой гонщик на Lamborghini установил мировой рекорд скорости

Незрячий бельгийский гонщик Люк Костерманс установил высшее мировое достижение на суперкаре Lamborghini Gallardo. Пилот, полностью потерявший зрение после автокатастрофы, развил скорость 308,78 км/ч, отмечает NEWSru.com. По данным автомобильного портала Колёса, Костерманс вдвое превысил прежний рекорд скорости для слепых - 268 км/ч, установленный британцем Майком Ньюманом в октябре 2005 года на модифицированной BMW M5. Заезд состоялся на одной из взлетно-посадочных полос авиабазы Истрэ на юге Франции на арендованном автомобиле. Рекордсмен выразил благодарность своему штурману Гийому Роману, офицеру ВВС и спонсору заезда. Свой рекорд он посвятил пилоту "Формулы-1" Филиппу Стрейффу, парализованному после аварии 1989 года на Гран-при в Бразилии.