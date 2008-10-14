«Тур де Франс». Бронзу отберут у австралийца и отдадут россиянину

Австрийский велогонщик Бернард Коль, занявший третье место на престижной многодневке "Тур де Франс" 2008 года, уличен в употреблении допинга. Допинг-проба, взятая у Коля во время "Тур де Франс", дала положительный результат на содержание запрещенного препарата CERA (эритропоэтин третьего поколения), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Это означает, что третье место в гонке перейдет к россиянину Денису Меньшову, который финишировал четвертым в общем зачете. Коль стал четвертым гонщиком, чья допинг-проба дала положительный результат в ходе повторных тестов на содержание CERA, организованных Французским антидопинговым агентством. Ранее в применении допинга были уличены итальянцы Риккардо Рикко и Леонардо Пьеполи и немец Штефан Шумахер. Герт Куман, глава бельгийской команды Silence, за которую выступал Коль, заявил, что если результат теста подтвердится, контракт с австрийским гонщиком будет незамедлительно расторгнут.