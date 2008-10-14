Бокс. Бой Валуева с Мианом отменен

Бой россиянина Николая Валуева с австралийцем Кали Мианом отменен. Предполагалось, что поединок, в котором Валуев будет отстаивать свой титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), состоится 6 декабря. Об отмене боя заявил менеджер Валуева Борис Димитров, пишет газета Спорт день за днем. В настоящее время команда Валуева выбирает следующего противника. Ориентировочно бой состоится 20 декабря, однако соперник российского тяжеловеса пока не известен. По словам Димитрова, в настоящее время ведутся переговоры с представителями бывшего абсолютного чемпиона мира американца Эвандера Холифилда. Также промоутеры Валуева рассматривают кандидатуру поляка Анджея Голоты. Димитров сказал, что соперник российского боксера должен определиться в течение десяти дней, а бой может пройти в Швейцарии или в США. Менеджер Валуева отметил, что соперником Валуева может стать и Виталий Кличко, недавно завоевавший титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Однако, по словам Димитрова, этот поединок состоится не раньше следующего года.