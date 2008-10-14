Гуллит: В США не хотят делать футбол популярным

Известный в прошлом голландский игрок Рууд Гуллит, недавно уволенный с поста главного тренера "Лос-Анджелес Гэлэкси", скептически оценил перспективы своего бывшего подопечного Дэвида Бекхэма в североамериканской лиге MLS. "Дэвид — не просто футболист, он делает очень много для популяризации футбола. Однако не думаю, что руководители футбола в США действительно хотят этого. Их тревожит высокая популярность футбола в мире. Думаю, они будут держать ситуацию под контролем и не позволят футболу превзойти в популярности традиционные американские виды спорта. Поэтому Дэвиду придётся нелегко", — передаёт слова Гуллита Чемпионат.ру со ссылкой на Reuters.