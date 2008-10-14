«Барселона» не отпускает Глеба в сборную Беларуси

Главный тренер сборной Белоруссии Бернд Штанге считает, что руководство «Барселоны» боится отпускать Александра Глеба в расположение национальной команды. «Конечно, нам не будет хватать Глеба с его богатым международным опытом. Англичане очень довольны, что Александр не выйдет на поле, они его хорошо знают и потому опасаются. Наш капитан хотел бы прилететь в Минск – пусть даже не играть, а просто морально поддержать партнеров. Но в «Барселоне» отказываются отпускать Александра, боятся, что я выпущу его на поле. Жду звонка Гвардьолы – я хотел поговорить с ним, но все последние дни его телефон упорно молчал. Даже сам Глеб не мог дозвониться своему тренеру. Так что, вероятно, он все-таки не приедет в сборную», – приводит слова Штанге СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на «Прессбол».