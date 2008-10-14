Формула-1. На Хэмилтона и Массу обрушилась критика

Кандидаты на чемпионство в сезоне-2008 Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса подверглись критике журналистов мировых изданий за ошибки, допущенные на Гран-при Японии. «2008 год может остаться в памяти как сезон упущенных возможностей, бракованный чемпионат», – передает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport. «Фелипе Масса и Льюис Хэмилтон в Японии продолжили свои отчаянные попытки потерять титул», – считает Corriere dello Sport. «История повторяется. У Льюиса была лучшая машина и поул-позиция, но он не смог отодвинуть на второй план свое эго», – напоминает о событиях прошлого года испанская Marca. Французская Le Parisien отметила, что нынешние претенденты «молоды и нестабильны».