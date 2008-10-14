Наталья Кличко: В том, что Виталий победит, я была уверена

Наталья, супруга чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Виталия Кличко, заявила, что была уверена в победе своего мужа над уже бывшим чемпионом мира, нигерийцем Сэмюэлем Питером. "Я просто как никто знала, что для Виталия значит этот бой. Как долго он мечтал о нём. Я переживала, чтобы ничего не помешало Виталию достичь своей цели — только за это. Но в том, что он победит, я была уверена", — сказала Наталья Кличко Также супруга Виталия заявила, что не будет его останавливать, если боксёр продолжит своё выступление на ринге. "Знаете, что бы я ему ни говорила, его переубедить невозможно. Он всё сделает по-своему. Как и в этот раз. Я не буду его останавливать, ведь в ринге Берлина Виталий ещё раз доказал, что является блистательным спортсменом. Я смотрела на своего мужа и вновь понимала, что природа наделила его не только уникальными физическими данными, но и способностью остро мыслить, принимать правильные решения. Когда голова и тело работают одинаково хорошо, результаты получаются великолепными", — цитирует слова Натальи Кличко Чемпионат.ру со ссылкой на издание "Спорт".