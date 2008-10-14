Российский баскетбольный клуб арестовали за долги

Судебные приставы арестовали за долги имущество баскетбольного клуба «Урал-Грейт». Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на краевое управление службы судебных приставов, из офиса спортклуба были изъяты мебель, оргтехника, офисная техника, находящиеся в помещении, а представитель должника предупрежден об уголовной ответственности за сохранность арестованного имущества. «Если должник не выплатит всю сумму долга, арестованное имущество будет передано на реализацию, а денежные средства будут перечислены в пользу взыскателей», – отметили приставы. Представители ведомства сообщили, что Пермская региональная общественная организация «Профессиональный баскетбольный клуб «Урал-Грейт» задолжала различным организациям более 7 млн рублей, в том числе 1,7 млн рублей спортклуб должен краевому агентству по управлению имуществом, а задолженность Пенсионному фонду по страховым взносам и недоимкам превышает 800 тыс. рублей.