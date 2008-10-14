Усманов любит «Арсенал» как женщину и продавать не собирается

Российский предприниматель Алишер Усманов заявил, что не намерен продавать принадлежащий ему пакет акций лондонского футбольного клуба "Арсенал". Усманов сказал, что влюблен в "Арсенал", как мужчина в женщину, и не согласится продать свою долю в лондонском клубе. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на английское издание The Guardian. Россиянин уточнил, что не продаст ни одной акции "Арсенала" до тех пор, пока главным тренером команды является Арсен Венгер. Слухи о возможной продаже Усмановым акций лондонского клуба появились после того, как стало известно, что бизнесмен потерял значительную часть своего состояния из-за мирового финансового кризиса. По данным агентства Bloomberg, потери Усманова составили 6,7 миллиарда фунтов стерлингов (11,7 миллиарда долларов). Усманову принадлежит 24,9 процента акций "Арсенала". Ранее он заявлял, что намерен довести свой пакет акций до блокирующего (25 процентов). Однако наблюдатели высказывали предположения, что в действительности предприниматель намерен приобрести контрольный пакет акций (более 50 процентов). В сентябре 2008 года в совет директоров "Арсенала" вошел американский бизнесмен Стив Кронке. Кронке стал членом руководящего органа "Арсенала" на условиях, которые фактически лишают Усманова возможности приобрести контроль над клубом в ближайшие годы. Президент "Арсенала" Питер Хилл-Вуд неоднократно заявлял, что клубу не нужны иностранные владельцы, в том числе Усманов. После того, как россиянин довел свою долю в "Арсенале" до 21 процента, Хилл-Вуд заявил, что происхождение капитала Усманова является "загадкой", а в Узбекистане, откуда родом предприниматель, "вообще сомнительный бизнес".