Медведев назвал число занимающихся спортом в России

Президент России Дмитрий Медведев счел недостаточными меры по развитию физкультуры и спорта в России и указал на имеющиеся недостатки в спортивной отрасли. По данным Интерфакс, во вторник на заседании президиума Госсовета Медведев отметил, что реализация мер, которые были утверждены Госсоветом в 2002 году, привела к определенным позитивным изменениям и в системе спортивной деятельности, и в отношении к спорту в обществе. В частности, по его словам, был принят закон о физкультуре и спорте, реально заработала федеральная целевая программа на 2006-2015 годы с общим объемом финансирования более 100 млрд рублей. С 2002 года построено почти 24 тысяч спортивных объектов. "Много это или мало? Ответ очевиден - мало", - подчеркнул президент. Тем не менее, по его словам, заработали активно региональные программы, в том числе по физическому воспитанию детей, подростков и молодежи, был создан общероссийский спортивный канал, предприниматели учредили Фонд поддержки олимпийцев и в целом стали весомее участвовать в социальной защите спортсменов. В результате, отметил Медведев, возросла значимость спорта и возможность для людей поддерживать себя в нормальной физической форме. Все это, по словам Медведева, серьезные результаты, но "они нас не должны успокаивать". Он, в частности, отметил, что сегодня физкультурой и спортом регулярно занимаются 15% граждан страны, то есть, по сути, больше чем две третьих вообще никак не занимаются ни физкультурой, ни спортом. "Это крайне низкий показатель, который говорит не столько о равнодушии людей к спорту, сколько об отсутствии у них доступных возможностей для занятия им", - подчеркнул глава государства. Парадокс, по его словам, в том, что ресурсы для развития спорта у нас есть, но используются они неэффективно. Как отметил глава государства, практически отсутствует система спортивных клубов как по месту жительства, так и по месту работы, не хватает и доступных спортивных залов, открытых площадок. "Причем, речь идет не о фитнес-клубах, а о недорогой, но полноценной спортивной инфраструктуре. Этим должны заниматься местные власти города, поселка, села. И это - их прямая обязанность, естественно, при поддержке регионов и федерального центра. Ничего "фантастического" здесь нет", - сказал он. Кроме того, по оценке Медведева, коренной модернизации требует система физического воспитания в образовательных учреждениях. Ссылаясь на оценки экспертов, Медведев отметил, что 80% школьников ведут малоподвижный образ жизни - сидят или в классах, или потом продолжают сидеть дома у компьютеров. Это влечет за собой ухудшение здоровья почти у двух третей учащихся и, зачастую, деградация физическая и нравственная.