Причина смерти Черепанова установлена

Согласно заключению судмедэксперта, проводившего вскрытие форварда омского «Авангарда» Алексея Черепанова, причиной внезапной смерти хоккеиста стала острая сердечная недостаточность, вызванная миокардиопатией, скорее всего – гипертрофией сердечной мышцы. По словам управляющего директора КХЛ Владимира Шалаева, сердце форварда весило около 495 граммов при норме в 290. Напомним, что накануне Черепанов потерял сознание незадолго до конца матча с подмосковным «Витязем» и позже умер в больнице, несмотря на все усилия врачей, сообщает «Спорт».