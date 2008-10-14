Рим будет бороться с голодом футболом

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), штаб-квартира которой находится в Риме, совместно с объединением европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) объявили о начале акции «Профессиональный футбол против голода», сообщает «РИА«Новости». В 2009 году представители EPFL, в числе которых будут и известные футболисты, поедут в ряд развивающихся стран, чтобы посетить проекты ФАО. В рамках акции пройдут «Выходные против голода», в которые будут вовлечены 960 европейских футбольных клубов. Предполагается, что в эти дни состоятся футбольные матчи, которые соберут средства на проекты по борьбе с голодом. Лицами этой акции выступят послы доброй воли ФАО: экс-звезда сборной Италии и туринского «Ювентуса» Роберто Баджо, капитан мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, а также знаменитые в прошлом футболисты Дино Дзофф и Руди Феллер.