Сборная Германии потеряла игрока

Защитник сборной Германии по футболу и клуба "Гамбург" Марсель Янсен выбыл из строя на шесть недель. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Янсен получил разрыв мышцы левого бедра 5 октября в матче национального чемпионата. Из-за травмы он пропустил игру отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против сборной России. Травма Янсена оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. Ожидалось, что футболист сможет восстановиться за три недели, однако углубленное обследование показало, что в действительности срок восстановления будет вдвое больше. В среду, 15 октября, сборной Германии предстоит матч отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Уэльса. Встреча пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк".